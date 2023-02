Señor director:

Muchos dueños de mascotas utilizan el Parque de Mayo como otros espacios verdes para pasearlas. Me refiero en especial a los perros, que son casi la totalidad. El problema es que las personas ya no se pueden sentar en el pasto para tomar unos mates y conversar. El motivo es que en todo sitio los perros defecan y nadie limpia esos residuos. En varias ocasiones recibí comentarios de este tipo que enojan al público. Es de esperar que cada dueño de mascota vaya al parque como a otros paseos con bolsa de residuos y guantes para evitar que su perro deje sucio el pasto. Además, que las autoridades tomen medidas como la de colocar multas a quienes no lleven sus animales sin las medidas de precaución necesaria.