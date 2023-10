Señor director:

San Juan vive desde hace años una crisis hídrica que afecta tanto al hombre como a la fauna, flora y la producción agrícola y ganadera. Por tal motivo, creo que todos los sanjuaninos debemos tener especial cuidado de no malgastar el agua potable, como también utilizar de la forma más racional posible el agua de riego. Creo que los ciudadanos debemos ser más responsable con la administración del agua, ya sea tanto particular como pública, para que no falte y podamos a la vez, fomentar la reforestación de toda la provincia, para mejorar el medio ambiente y nuestra calidad de vida.



Josefina Machado

DNI 9.581.571