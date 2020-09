Señor director:



Soy empleado municipal. Más precisamente un recolector de residuos. Mi tarea como la de muchos compañeros es precisamente levantar la basura que la gente deposita en los lugares específicos. Sin embargo, todo sería mucho más fácil y menos frustrante, si al menos, los vecinos de todos los departamentos fueran más cuidadosos en no arrojar residuos a las acequias, canales, baldíos o dejar tiradas las bolsas en plena calle. Esta foto que comparto con los lectores es de avenida Mendoza, en el departamento Rawson. Se puede ver, entre otras cosas, guantes quirúrgicos. Uno puede pensar cualquier cosa. Desde una cirugía clandestina hasta sólo la protección por el Covid-19. Esto es sólo un ejemplo de la irresponsabilidad de muchas personas que no tienen respeto por su prójimo y arrojan residuos de todo tipo, sin al menos tener la más mínima precaución. No piensan que hay otras personas, como somos los trabajadores municipales, que tenemos que usar nuestras manos para agarrar bolsas que probablemente tengan elementos cortantes y contaminantes que nos puedan dañar nuestra salud. Son muchas las cosas que hay que cambiar. Pero, nosotros, los recolectores de residuos, hacemos un llamado a la comunidad para que todos los sanjuaninos cuidemos la higiene pública y no arrojemos residuos donde no hay que hacerlo. Para eso están los contenedores y canastos domiciliarios.

Mauricio Fuenzalida

DNI 38.109.387