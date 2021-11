Señor director:

Ya pasada las elecciones permítame hacer una sugerencia. Cambiar de inmediato la propaganda política realizada por las distintas fuerzas en los espacios públicos por una propaganda que incentive a trabajar más por la provincia y por el país. No me gustaría durante los próximos cuatro años ver todos los días la misma propaganda política que, por lo general, es dejada por flojera de no removerla o porque se acaba el entusiasmo inicial que existió durante la campaña electoral. Asimismo, San Juan debe reflotar su paleta de colores y limpiar de graffittis las paredes de la ciudad.



En términos generales esa propaganda política está en lugares muy visibles. En sitios estratégicos, por lo que con mayor motivo debe desaparecer para dar lugar a una propaganda motivadora que apunte a lograr un San Juan mejor o una Argentina mejor.



Juan Carlos Veleta

DNI 14.973.321