Señor director:

Las bicisendas o ciclovías son lugares seguros para transitar en bicicleta y no perturbar el tránsito de los vehículos motorizados. El problema está en que no se cuida estas rutas. Por ejemplo la demarcada por avenida Las Heras y 25 de Mayo, tiene roturas en los bloques de cemento de color amarillo que forman el límite entre estas sendas y la calle por donde circulan los automóviles y motos. Esto deja residuos de escombros en la calzada que provoca que salten cuando un auto las pisa, lo que puede provocar que cualquier persona sea golpeada y con las consecuencias de heridas en el cuerpo. Por lo tanto, se requiere limpieza en la zona como también colocar otros señaladores de otro tipo de material que no se rompa. Todo esto con el fin de mejorar la seguridad de ciclistas, automovilistas y peatones.



Horacio Sforza

DNI 10.581.368