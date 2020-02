Señor director:



Con motivo de la Vuelta de San Juan, de Ciclismo, sucedió un hecho que tiene que movernos a la reflexión a todos los ciudadanos. Se trata de los animales sueltos en las calles, como los son nuestras mascotas, en general perros. El que uno de ellos se cruzara en la calle en medio de la competencia deportiva, provocó la caída de tres ciclistas. No es que el animalito haya tenido culpa en este episodio. Se trata de que nosotros, los ciudadanos, seamos prudentes y no dejemos salir a nuestras mascotas si no están acompañados por una persona que a la vez los tenga sujetos de una correa atada al correspondiente collar. Y, si los perros son callejeros, tratar de ser amistosos con ellos para adoptarlos con el fin de sacarlos de los peligros que a diario sufren. Como sanjuaninos, siempre debemos recordar las palabras del Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, cuando dijo: "Sed compasivos con los animales".





Sofía Sánchez

DNI 20.278.871