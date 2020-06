Señor director:



No hace falta ser especialista para darse cuenta el mal estado en el que está el arbolado público, en especial en el Gran San Juan. Muchos ejemplares secos o enfermos, que necesitan ser erradicados y reemplazados por árboles nuevos y sanos. Todavía no llega la temporada de los grandes vientos zonda, que suelen esperarse para agosto. Cuando eso sucede, grandes ramas suelen desgajarse o bien árboles completos suelen caer sobre calles, tendido eléctricos e incluso viviendas. También en algunas ocasiones produjo víctimas humanas. Creo que lo más sensato es actuar con previsión. Por tal motivo, como ciudadano común, les pido a las autoridades correspondiente, del ámbito provincial y municipales a trabajar en conjunto para hacer un verdadero relevamiento del arbolado público. Esto con el fin de erradicar los que no sirvan y reemplazarlos por más árboles que tanto necesita San Juan.

Benito Arzubialde

DNI 13.308.397