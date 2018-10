Señor director:

Hace unos días circulaba en mi vehículo por avenida Benavídez, límite entre Chimbas y Capital, como también Rivadavia. Con mucho disgusto pude observar a un hombre que al parecer es un vecino de la zona, arrojar una bolsa de residuos en el canal que transporta agua para nuestros campos. De esta conducta no se le puede echar la culpa a un gobierno de turno. Viniendo de una persona adulta, se supone que debe saber que esa actitud atenta en contra de toda la comunidad. Por tal motivo, se hace imprescindible, que las autoridades correspondientes que sean más severas en el control y cumplimiento de las leyes de falta o penal, si así correspondiera. No se puede permitir que algunos inadaptados, atenten contra la salud de la población y no reciban sanciones.