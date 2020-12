Señor director:



Noto desde hace tiempo mucho interés por desarrollar la industria turística en San Juan. Pero, se descuidan muchos detalles que no favorecen. Debemos destacarnos y tener ideas constructivas. Es por eso que me da profunda tristeza observar que no hay ningún tipo de ornamentación vinculada a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En realidad hay tan pocas que pasan desapercibidas. En otros países desde noviembre ya hay ornamentaciones que sirven como atractivos turísticos. No solo hablo de países europeos, sino latinoamericanos, como Colombia, México, Panamá, Perú, Brasil y otros. Cuidemos los detalles si queremos turistas en la provincia.



Emanuel Rosas Funes

