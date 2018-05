Se está viviendo un clima social enrarecido. Mis palabras no son para "agregar fuego a la hoguera''. ¡Por el contrario! Es sugerir que mantengamos la calma. Aportemos a un proyecto de país. Despertemos los dones dormidos, colaboremos mancomunadamente, y sobre todo pongamos esfuerzo. Enseñemos a nuestros jóvenes que está en sus manos el futuro. No les inculquemos a ser irresponsables del "no me interesa''. La juventud tiene internamente el arrojo, el deseo de libertad, de independencia, de "distinguirse'' personalmente. Háganlo no con tatuajes ni vestimenta estrafalaria para llamar la atención. Llamen la atención por conductas esforzadas y valientes, demostrando su capacidad e ingenio. Los mayores ayuden a canalizar ese potencial en obras productivas y solidarias. Recordemos que tenemos un gobierno constitucional. Si podemos controlar y sugerir mejoras. Colaboremos a mantener el orden. Pero ante todo, ¡cuidemos a nuestra Argentina!





Por Beatriz Albaladejo - Licenciada en Turismo