Señor director:



En tiempos difíciles, encontrar personas con altos valores morales, suele ser una tarea difícil, pero no imposible. Digo esto porque hace unos días, se me cayó la billetera en un colectivo de la línea 42 con toda mi documentación y 200 pesos. Obvio que no me dí cuenta. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando un adolescente de no más de 16 años, me dijo: ¡Señora, se le cayó esto! Le agradecí y al bajarme del micro, noté que estaba todo completo. Es cierto que como cualquier persona, dudé de que estuviera todo el contenido. Pero ví que estaban todos mis documentos y ese dinero con el que tenía que comprar lo que pudiera para hacer el almuerzo. Me emocioné y hasta me puse contenta por ver que hay chicos que reciben buena educación en sus hogares. Es decir, valores morales. El saber que lo que no es nuestro, no debemos apropiarnos de ello. Creo que con chicos así, todavía tenemos esperanza de un país mejor.





Olga Batista DNI 13.930.398