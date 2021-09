Señor director:



El escritor Paolo Muñoz, presidente del Grupo Literario Ediciones Cielo Raso, que tuvo como miembro al poeta Jorge Leónidas Escudero, y presidente del Grupo Baja Visión San Juan, presentó ante la Cámara de Diputados de San Juan la solicitud de que a las obras ganadoras del Concurso literario San Juan escribe "Premio Jorge Leónidas Escudero" 2021, y en adelante, se editen en Sistema Braille, para quienes padecen ceguera y en formato audiolibro para las personas con Baja Visión, adultos mayores o quienes no están alfabetizados. Ediciones Cielo Raso se caracteriza por militar para una cultura inclusiva, bajo el Lema: "El derecho a la cultura para todos", inclusive personas ciegas con baja visión (discapacidad visual), para que ellos, los privados de la vista, puedan disfrutar de la literatura sanjuanina, conocer las letras y autores de su tierra, a través de los sentidos del tacto y el oído. Ediciones Cielo Raso cree fervientemente que la cultura de una sociedad marca la vida de una persona con discapacidad, muchas veces no somos conscientes de cuánto nos marca esa "cultura" particular, y la vivimos como lo normal, lo que hace todo el mundo, y no la cuestionamos. Es por ello que no es normal que la cultura sea para un segmento de la población, debe ser para todos, desde 0 a 100 años.



Miriam Mabel Fonseca

Vicepresidenta de

Ediciones Cielo Raso