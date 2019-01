Hoy, 28 de enero, es el cumpleaños del club de mis amores: Del Bono. Cumple 93. Fue fundado por Juan Bartolomé Del Bono. Simplemente digo Del Bono y se me figura mi padre, mis hermanos, mi vieja, mi casa, mis amigos, la Esquina Colorada. El "Yuyo'' Alvarez convocándome una mañana de 1959, para vestir la camiseta por primera y única vez. Sabía que había otros con más pergaminos que yo, porque los enfrentaba todos los días en los potreros cercanos. El "Panza'' Quiroga, el "Pajarito'' Robledo, el "Para'' Riveros, el "Pocho'' Esbry, el Carlitos Fernández. En fin, una pila de pibes que al final, unos más y otros menos, escribieron su propia historia en el club. Digo Del Bono y se me corre el telón de mi escenario personal para darle paso a ese trío inolvidable de Villalba, Peña y Muñoz, que recuerdan propios y extraños. El "Negro'' Avila, un arquero como pocos vi, el "Carozo'' Balmaceda, el "Negro'' Ramos, Vidable, Chirino, el "maestro'' Muñoz, Walter Astorga, el "Poroto'' Videla, el "negro'' Robledo, Pedrito Herrera, "Pechito'' Lahora, el "sapo'' Narváez. ¡Cuántos y cuánta calidad! Nombro los de mi época, los que recuerdo, los que admiré desde las viejas tribunas o subido a un árbol detrás de los arcos, cuando no tenía para el "seguro'' de veinte centavos. Su hinchada, seguidora, fiel, que donde vaya como al "Pirincho'' Gómez, en Ecuador, se lleva ese triplete encantador: Esquina Colorada, Del Bono, San Juan. Digo Del Bono y digo una estela de presidentes, que arrancaron con Segundo Romero, Arturo Montiveros y Gregorio Astorga, y que conecté en mis años, con mi padre, don "Fito'' Youngerman, Acevedo Castro, Feldman, el "Turco'' Seade, el "Negro'' Arturo, González Villanueva, Juan Carlos Vallejos, Marcelo Riofrío, el "Coco" Fernández, Horacio Crubellier, Edgardo Melián, el "Machorro'' Robledo, Alberto Ramos, Tito Montaña, Felix Sansone y algunos más que mi memoria no aprieta porque, como dije, esto no es una historia rigurosa, sino un espacio abierto a lo que salga. Y finalmente, desde el 2002, el "Lucho'' Salcedo Garay, el actual presidente, que la viene batallando con algunos colaboradores, y mantienen viva la institución. En medio de varios contratiempos y la falta de plata, que es el común denominador de los equipos chicos. El "Lucho'' que le pone una fibra que convoca y mueve a la admiración y el reconocimiento. Digo Del Bono y digo "la'' Calingasta, la "clásica de las clásicas'', porque todos los campeones argentinos querían ganarla. Y así vinieron el cordobés Pedro Salas, Ricardo Seen, Duilio Biganzoli y el extraordinario Ernesto Contreras, para mezclarse con nuestros ídolos. Los hermanos Chancay, Cornelio Tapia, el "Payo' Matesevach, Carlitos Escudero, Segovia, Frías, el "Pitufo'' Castro, el "Chato'' Bravo y ya se me están "maniando los recuerdos''. Digo Del Bono y digo Basquet, masculino y femenino. Solo por mencionar, el Hermes Astorga, el "Pato'' Enrique Riofrío, Santos Sánchez. Y entre las chicas, las hermanas Gabrielli, Griselda Cabañas, las hermanas Carrizo, entre otras que no recuerdo. Y también es el Futsal, el Handball, el Voleibol, el Fútbol Femenino. En fin, un club increíblemente diverso en actividades, como pocos, e inmerso definitivamente en mi corazón.





Orlando Navarro Periodista e hincha