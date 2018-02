Señor director:



En el año 1951, fue designado como Cura Párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, un joven sacerdote egresado del Seminario Metropolitano de la Provincia de San Juan, el filósofo, José Mazzon. La llegada de este nuevo párroco se convirtió en toda una fiesta, pues los nuevos aires de juventud, le darían el último empuje que necesitaba la feligresía del "Pueblo Viejo", para la construcción del nuevo templo que necesitaban, acorde a los tiempos (hoy salón múltiple) y tercer templo después de 17 años del terremoto del año 1944.



Este cura, como nuevo párroco tenía su impronta. Al sacerdote José Mazzon siempre le interesó trabajar con los hombres de Acción Católica, dándoles un protagonismo especial en la vida de la Iglesia, sin dejar de trabajar con todas las demás ramas de la comunidad parroquial. La foto muestra al nuevo cura con los hombres de la A.C.A. en donde aparecen verdaderos símbolos de santos hombres, como Alejandro Armas, pilar de la vida parroquial, Miguel Rodríguez, Andrés Portillo y otros. Cura conservador y respetuoso de las viejas formas de la Iglesia Católica, de carácter fuerte y de decisiones que muchas veces no se discutían. No permitía que las mujeres ingresaran al templo sin mantillas, con brazos descubiertos o escotes insinuantes, Su monaguillo (Alejandro Armas) o él mismo, y en la puerta del templo, le daban las mantillas o un paño para que se cubrieran sus "desnudos". Si ingresaban una vez iniciada la misa, interrumpía la misma y les llevaba estas prendas a las mujeres que estuvieran "en falta". "Las mujeres deben ir bien vestidas a la casa del Señor", lo decía en cada homilía. Muy estricto con los niños que debían hacer la primera comunión y si no sabían los rezos fundamentales. Los mandaba a sus casas para que luego volvieran con los padres, y él personalmente les toma la "lección". Le gustaba que los hombres de Acción Católica participaran en cuando congreso nacional religioso hubiera. No hace mucho falleció siendo párroco de la Iglesia del Cementerio de la Capital. Allí también hizo importantes cambios acercando a muchos fieles a ese templo.