Señor director:



Quiero referirme a un curso de derechos humanos que deberán realizar los "patovicas'' en nuestra provincia. Soy testigo de cómo trabajan en los lugares bailables y la tarea que tiene de cuidar el orden tanto dentro del boliche como afuera, basando su labor en el respeto mutuo.



En varias ocasiones los he visto actuar sacando a los revoltosos de los locales nocturnos, en ese caso no hay nada que reprocharles, pero en otras oportunidades no actúan como corresponde ya que sin ningún motivo tratan mal a todo el que pasa junto a ellos.



Me parece importantísimo que estas personas realicen un curso para mejorar el trato con los jóvenes que salen sin ningún tipo de mala intensión a disfrutar de la noche con sus amigos.





Leonardo Miranda Marini DNI 26.791.864