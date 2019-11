Señor director:



Los pies fríos y mojados es la causa que más fácilmente provocan resfriados. Por eso los padres deberían observar si sus hijos, al regresar a la escuela, o bien al jugar en días fríos y húmedos, tienen los pies secos y calientes. Si esto no es así, deben colocarse de inmediato otras medias u otro calzado si es necesario. Los pies fríos son causa de muchas enfermedades; no obstante, no se le da a este problema la importancia que tiene. Son varios los daños que pueden producir los pies fríos y húmedos, como dolores de cabeza y aturdimiento, resfriados, inflamación de los ojos, afecta a la garganta, amígdalas, bronquitis, pleura, pulmones, intestinos, riñones, vejiga. También pueden producir reumatismo, formación de gases intestinales, diarreas, nerviosismo, problemas ginecológicos. Otras causas que provocan los pies fríos son la anemia, alteraciones de la circulación en el bajo vientre, falta de movimiento, como cuando se está sentado casi todo el día, uso de ligas y ropas muy ajustadas. La medicina naturista indica para evitar los pies fríos crónicos (permanentes), tener una alimentación natural, hacer ejercicios, caminar descalzo en césped húmedo, golpear la planta de los pies con una regla (con el lomo, no con el filo); usar un calzado adecuado, sandalias franciscanas de verano y en invierno zapatos abotinados y medias de lana (que se deben cambiar con frecuencia). Usar bolsa de agua caliente a la planta de los pies. Baños alternos (caliente - frío) a los pies (No hacerlos si hay várices o en los días de menstruación).



Dr Francisco Lázzaro Médico - MP 1760