Fue mi padre quien me metió el tango entre las venas. Admirador y devoto de Carlos Gardel, hasta cuando se compraba un traje o un sombrero lo hacía "como le hubiese gustado a él". Después, en los años de adolescencia, se bailaba seguido en la pistas La Estrella y Del Bono, y desde los parlantes de éste, a todo volumen, el "Yuyo" Alvarez nos hacía llegar claritos los compases de las orquestas más populares del momento Juan D'Arienzo y Hector Varela. Luego, ya arrancada la década de los sesenta, una voz venida desde el Uruguay, lo llenó todo. Julio Sosa ocupó los casilleros necesarios para convertirse en un auténtico "varón del tango". En el "64 llegó a San Juan la televisión, y en el café del barrio, don Robledo puso un receptor bien alto en un rincón, para que todos puedan ver. Por mi edad, entraba poco a ese reducto de mayores, pero había dos espectáculos que llegaban en diferido y que no me perdía. "Copetín de tangos", con Julio Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico, los domingos a eso de las 22. Todo esto hasta que en 1970 apareció Astor Piazzola, junto al poeta uruguayo Horacio Ferrer, con la "Balada para un loco" que me partió la cabeza. ¿Era tango eso? Los viejos tangueros lo rechazaron. A Amelita Baltar, la primera que lo canto, la decían de todo sobre el escenario. Pero el talento de Piazzola se fue imponiendo de a poco. En esa década, Silvio Soldan impuso un programa televisado que llamó "Grandes valores del tango" y allí vi por primera vez a un cantor que hacia un tango diferente. Fraseado, "diciendo el punto y coma" en cada verso. Roberto Goyeneche.

Cantores sanjuaninos

Esta lista, la recopilo del libro sobre tangos del Dr. Amín Raed; a quien recordamos especialmente en esta ocasión. Walter San Juan, Oscar Allende, Alberto Podestá, Jorge Durán, Carlitos Aguirre, Alberto LLarena, Alberto Vidal, Roberto Miranda (que es el "Gordo" Magrini, bancario, a quien vi cantar en un cumpleaños del "Coco" Castro, amigo y que fuera jugador de Independiente y Peñarol), Juan Carlos Del Mar, Héctor de Luca, Hugo de la Fuente, Tito Gregui (compañero de redacción en Tribuna), Luis Montiel, Carlos Leiva, Mario Pondal, Hugo Ruades, Rodolfo Tulián, Lalo Farrán, Silvio Francisco Falanti, Pablo Rojas, Fernando Ríos Palacios (que recuerdo fue ganador del concurso "Calzados Del Mar" organizado por Radio Colón), Carmencita Valdez, Alberto Sánchez, Carmen Nogues, Hilda Rufino ("La Cuyanita"), y menciona que actuaron en las "Tertulias" organizadas por el Museo del Tango y El Tango y la Familia, a Walter Matar, Esteban Díaz, Pedrito Montaña, Tino López, Emilio Bozola, Jorge Vargas y su guitarra, Patricia Vizcaino, Rosi Galán, Raúl Abasolo, Carolina Bettio (Carolina San Juan), Alberto Sánchez, Claudio Rojas, Graciela Becerra, Rubí Alós, Rosita Pacheco, Javier Quiroga, Raúl Baca y Hugo Cárdenas..Me animo a mencionar, que Alberto Podestá, Jorge Durán y Fernando Rios Palacios, son quienes trascendieron con fuerza en el orden nacional y pusieron presente a San Juan allá, por "donde va la luna rodando por Callao". Y aquí, en mi corazón, mi amigo Guido González, de feliz memoria, que entre amigos nos cantaba unos tangos que nos transportaban a las viejas tanguerías de San Telmo.



Por Orlando Navarro

Periodista