Señor director:

Nuestra querida provincia tiene muchos lugares para descubrir y disfrutar. Quizás pasamos alguna vez por estos sitios y no nos damos cuenta o al menos no tenemos la mirada de turista. Y si no se puede viajar debido a la situación económica que sufrimos, de alguna manera tenemos que pasarla bien en este verano. Desde el kilómetro cero de San Juan, podemos visitar iglesias, museos, paseos públicos y lugares campestres. Es que admirar las puertas de la Catedral, el campanil con la grabación del sonido del Big Ben de Londres, la Celda donde descansó el General José De San Martín, la Casa de Sarmiento a tan solo una cuadra de ese lugar. Y, así, podemos seguir disfrutando de nuestra provincia para conocerla y admirarla un pocos más.