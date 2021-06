Señor director:



Le dirijo la presente con la intención de compartir con usted y sus lectores, un poema que escribí cuando tenía 18 años, época de mi vida en la que todo era futuro, y que hoy, cuarenta años después, es completa realidad.



"Siempre tú"

"Cuando las fábulas eran la realidad de mi vida,/ Cuando yo no distinguía, verdades de mentiras;//

Tú eras el genio sorprendido, que sabiéndolo todo, no sabía,/ Que en la rosa del recuerdo yo escondía,/

nuestras horas y nuestros días.// Cuando mis noches, se llenaban de fantasmas y eran frías,/ Tu lecho, era el sitio más cálido que existía.// Cuando con 'razón adolescente' desobedecía,/ Tú eras el gigante furioso que sufría,/ Fruncía el ceño y después sonreía.// Yo te amo desde el vientre;// Desde la época de narices sucias,/ Rodillas peladas y medias caídas.// Tú, me amas desde siempre,/ Y más aún, desde la época/ De las miradas encendidas,/ las flores, los ensueños,/ las visitas a escondidas.// Tú me seguirás amando;// A pesar de la tumba.// Yo te seguiré amando,/ Y quizás más todavía,/ Cuando las rodillas peladas,/ Sean las de otra niña;// Y me duelan/ Como a ti te dolían las mías.



Dedicado a mi papá: Rodolfo H. Agolio



Autora: María Clara Agolio

DNI 13.893.278

Integrante del grupo literario

Las Ñustas y el sol.