Señor director:

A partir del 11 de agosto pasado, cuando se celebraron las PASO están reapareciendo en la superficie desde donde se hundieron el 10 de diciembre de 2015, personajes con aires triunfalistas, belicosos y mañosos políticos añorando la corrupción.



Todos ellos pulularon por el país en tiempos que permitieron aprovecharse de las libertades individuales y las instituciones de la democracia.



Algunos agitando la venganza, mostrando su interior amoral y de pensamiento anti constitucional o de cierto líder social, que se jacta de ser amigo personal del Papa, que luego del 24 de agosto, trató con insultos a la multitud que se vio en las plazas de la Argentina apoyando al presidente Macri.



Su conducta lo muestra tal cual es: un nostálgico del populismo. No niego la gran cantidad de pobres que hay estructuralmente desde hace años que provocaron todo tipo de gobiernos.



Pero se debe ser menos perverso e intolerante con el que no está de acuerdo porque piensa distinto o defiende otros temas para buscar soluciones y no ofenderlos con palabras que hoy sólo usa una ideología que es la de izquierda, etc. Esto demuestra que la República nos necesita





Jorge Rubnicius DNI 4.392.258