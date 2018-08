A principio del mes de junio y por una imprevista dolencia muscular tuve que recurrir a mi obra social, PAMI y buscar la derivación a través de mi médico de cabecera para poder solicitar un turno para un traumatólogo de la "Red de Clínicas Sta. Clara''.



Me comuniqué al 0810 y con mucha suerte conseguí para el 13 a agosto pasado el turno correspondiente.



Munido de fotocopia de recibo de sueldo, carnet del PAMI, derivación, copia del DNI, etc., fui el lunes pasado, con la dolencia más persistente, al traumatólogo que debía atenderme. Al llegar a la clínica se me informó que el doctor no se había hecho presente y esa fue la única explicación, a pesar de que éramos muchos los "pobres viejos pacientes'' que esperábamos ser atendidos.



¡Qué vergüenza!, ¡Qué desfachatez!, ¡Qué inmoralidad!, y que manera de robarnos a nosotros los afiliados y al Estado. Una verdadera caradurez.



El recepcionista o secretario me dio otro turno para el mes de noviembre, o sea 90 días más de espera. Una total burla. Y sino, me dijo, que concurriera al "Sanatorio Argentino'' donde el traumatólogo atendía todos los días miércoles de 8 a 12, previo pago de la consulta de $700, que actualmente no los tengo.



Todo esto me suena a "curro'' o avivada y con perfume a deshonestidad y aprovechamiento de los ancianos, que ante las dolencias deben aterrizar forzadamente a este sistema privado de asistencia médica.



Pregunto: ¿las autoridades del PAMI no controlan las inasistencias injustificadas de los médicos prestadores a sus clínicas, mientras que concurren a las clínicas privadas?... ¿Es que los "viejos'' no somos seres humanos con derechos a recibir una atención adecuada?



¿Hasta cuándo señores vamos a soportar esta situación?



Estamos al límite de que corresponda una denuncia por abandono de persona ante la Justicia.







Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908

Beneficio PAMI Nº150469297604.