En todos estos años, no son pocos los amigos y conocidos que me han sugerido que, aparte de la Esquina Colorada, escriba también sobre otros barrios. No me cabe duda que esas barriadas también tienen un rico anecdotario, personajes, lugares, bares, almacenes, clubes, baldíos, calles y veredas por donde anduvo la niñez y juventud de varios de nosotros. Lo que ocurre es que uno tiene más a mano de su memoria lo que propiamente vivió, por lo que el relato sale fácil, con todos los condimentos que uno recuerda o lo que un vecino le aporta.



En acuerdo con esto, es que recibí esta foto del Atlético San Martín del año 1962, que fuera campeón de ese año y base del equipo que años más tarde tuviera un buen desempeño en los campeonatos de la AFA. El amigo que me la envió supo engancharme también con esta historia puesto que en ese equipo había un refuerzo que vino de Del Bono, el recordado "Chancay" Robledo, que luego de destacarse en el conjunto de la Esquina Colorada, se supo ganar el reconocimiento de la hinchada "verdinegra".



Mi amigo acompañó la foto con este recuerdo: "Súper poster del Club Atlético San Martín. Campeón año 1962, Equipo inmortal. Gran DT don Lucas Figueroa. Masajista Leoncio Watren. Jugadores 'verdinegros', arquero 'Pancho' Velázquez, Alberto Dante Naveda, 'Catuco' Ricardo Justiniano Molina, 'Burro' Alcaraz, Martín, Eduardo Merino, José Suárez, Cardozo, 'Chiche' Allende, el 'Bocha' Ángel Rius, Robledo y el 'Coneja' Riveros".



Agrego que Don Lucas Figueroa, aparte de director técnico y jugador de fútbol, fue un gran jugador de básquet. Es decir, un deportista completo. Si mal no recuerdo, inclusive jugó en la selección argentina de básquetbol, junto a otro sanjuanino, Pantaleón Morales. Leoncio Watren, antes de masajista tengo memoria que fue boxeador, y después de los jugadores me tomo el atrevimiento de decir algunas cosas, que seguramente algún hincha "verdinegro" recordará mucho mejor que yo. "Pancho" Velázquez fue un gran arquero, también de la selección argentina de hockey sobre patines. Alberto Dante Naveda, que es el amigo proveedor de esta foto, fue el mejor "10" del fútbol sanjuanino que haya visto. El "Catuco" Molina también jugó en la selección y un hermano menor, el "Catuquito" fue campeón argentino con la selección sanjuanina de 1964 y 1966, junto a Naveda y Velázquez. El "Gringo" Merino fue uno de los grandes goleadores del fútbol de aquellos años. José Suárez después fue director técnico y clasificó a San Martín para el Nacional de 1970, en aquella recordada final contra All Boys de la Pampa, donde hizo ingresar al "Carbonilla" Ramírez justo antes de la definición por penales. Ramírez atajó los tres penales y San Martín fue al Nacional. El "Bocha" Rius fue uno de los mejores marcadores centrales de entonces y, por último, del "Conejo" Riveros, que era arquero suplente, recuerdo una actuación descollante contra el Boca-fútbol espectáculo, de Dino Zani, Orlando, Valentim, y el peruano Benítez, entre otros. San Martín le ganó 2 a 0 en un partido amistoso ese año, donde otro gran amigo, ya fallecido, el "Coco" Castro, refuerzo venido de Peñarol, hizo uno de los goles, de penal, y el otro fue del pocitano Názer.



¡Cuántos recuerdos, "Beto"! De fútbol podemos estar horas hablando y estos aportes no pueden hacer otra cosa que alimentarnos el espíritu.