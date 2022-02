Señor director:

Hace unos días en esta misma columna de Los lectores opinan leía una crítica sobre la burocracia estatal en una época en que los trámites se hacen a cuenta gotas todos con la excusa de la pandemia. Ahora quiero referirme al Anses donde la burocracia es aún mayor. Se nos dice que todo está simplificado y que ya no se ven las largas colas en las distintas oficinas de este organismos nacional que funcionan en la provincia, pero resulta que cuando uno tienen que hacer algún trámite este tiene que ser on line y es ahí donde se produce un verdadero cuello de botella. Estoy esperando que salga la pensión de mi marido quien falleció hace un año a consecuencia del coronavirus y no hay forma de que se me comience a liquidar. He ingresado a la página del Anses para ver cómo va el trámite y cada vez que lo hago son horas de intentar que me contesten y siempre me dicen lo mismo. Desde junio del año pasado la pensión está en proceso de liquidación pero nunca se concreta. Sé que hay muchos casos como el mío que requieren pronta solución.