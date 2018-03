Señor director:



Quiero comentar que tengo 42 años. Estudio música hace 5 años con el instrumento llamado "corno francés''. Por problemas que tuve el año pasado, no pude terminar de cursar y rendir porque me robaron el instrumento. Resulta que este año me voy a inscribir y el director de la Escuela de Música de la UNSJ, me dice que por mi edad no puedo seguir estudiando, ya que sabe que no voy a poder recibirme. Entonces le pregunté cuántas personas se reciben por año. Me dijo que "casi nadie''. O sea, por lo que averigüé, se recibe 1 cada 7 años.



Es injusto que esta persona me discrimine por mi edad cuando ya pude tocar una ópera con la orquesta de la UNSJ, con la felicitaciones de muchos de los integrantes de dicha orquesta y de su director. Es injusto que haya esa discriminación y corten el estudio a alguien que tiene todo el deseo de seguir estudiando algo que ama. Muchas gracias por leer y hacer difusión sobre la discriminación que existe con gente que quiere progresar.