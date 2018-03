Señor director:



Soy empleado de la delegación de Hidráulica Caucete, con 40 años de servicio. Por este medio hago saber que el señor inspector, Mauricio Lohay realizó un informe contra mi persona, inventando una causa para hacerme echar del trabajo. Al negarme a firmar la misma me levantó la voz. Ante esta situación le pedí que me tratara bien. Me respondió que él me trataba como se le daba la gana. Por estos hechos le presenté al director del Departamento Hidráulica, Maximiliano Delgado, una nota explicando lo ocurrido, sin obtener ninguna respuesta al cabo de haber transcurrido tres meses.