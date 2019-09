Señor director:



Diferenciar no es discriminar. El reconocimiento de la igualdad de los derechos de los hombres no sólo no es contrario sino que incluye el reconocimiento del derecho de las personas a la diferencia, y en su atención específica en igualdad de oportunidades. Diferenciar no implica desvalorizar, y en muchas ocasiones es imprescindible para alcanzar la equidad. Un principio fundamental de la democracia es la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y el derecho a no ser discriminado por razón "de raza, color, sexo, religión, opinión política y de cualquier otro tipo, origen, etc''. (Artículos 1, 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Otros derechos fundamentales se refieren a la educación, como que "El padre y la madre tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). No se excluye la educación diferenciada, antes al contrario, se reconoce como derecho.

Domingo Martínez DNI 7.124.596