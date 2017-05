Señor director:



Con mucha tristeza y preocupación vemos a diario como se vulneran los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional, Provincial, leyes nacionales y códigos provinciales.



Según estas normas se establecen claramente los derechos a la salud, circulación, medio ambiente, etc., sin embargo los organismos provinciales y, en mi caso particular, la Municipalidad de Rivadavia, no las respetan otorgando habilitaciones comerciales a boliches bailables en zonas urbanas y residenciales, donde claramente se están vulnerando nuestros derechos y leyes.

¿Qué queda para los ciudadanos comunes si nuestros tres poderes que nos conducen, legislan y juzgan, hacen oídos sordos y ojos ciegos a nuestros reclamos?



Por ello es que les digo a los vecinos de mi querida provincia: "no se queje, sino se queja'' y que "los árboles más altos no crecen solos''.