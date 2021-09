Señor director:



Desde hace cuatro meses estoy reclamando ante OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) un problema con un caño del sistema de agua potable que está roto, a metros de la puerta de mi casa en la Avenida Libertador 234 Este.



El agua que sale en este lugar provoca el anegamiento de la vereda y de la calle perjudicando al tránsito de peatones y vehículos y constituyéndose en un verdadero peligro ante la posibilidad de que en la zona se produzcan accidentes con graves consecuencias.



Me he presentado en varias ocasiones ante el organismo administrador del servicio de agua y cloacas y hasta ahora no he tenido suerte con mi reclamo en forma efectiva, ya que lo que ha hecho hasta ahora OSSE es enviar una cuadrilla para verificar, observan el inconveniente y luego se marchan sin dar solución, diciendo que volverán posteriormente.

María Alejandra Glantz

DNI 16.469.660