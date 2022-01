Señor director:



Al parecer, todavía hay muchos sanjuaninos que no se dan por enterados de que estamos en una catastrófica crisis hídrica y que no se ve a corto plazo que esto se pueda revertir. Me refiero en especial a las personas que a cualquier hora del día no tienen mejor idea que regar con la manguera la vereda de cemento y la calle de asfalto. Eso se puede ver en cualquier barrio del Gran San Juan más que nada por la mañana y por la tarde, incluso ya cuando está anocheciendo. Creo que antes de regar el asfalto que por cierto en casi todos los casos es de mala calidad, se podría regar los canteros con árboles. También se debería plantar más árboles en plazas y baldíos, donde con un solo litro de agua por día, podría un árbol autóctono crecer, ya que no requieren demasiada agua. Ante esta situación OSSE debería hacer más patrullaje por las distintas zonas de la provincia para al menos decirles a los vecinos que regar la calle no está bien. Además se debería hacer campañas públicas en favor de consumir con inteligencia el agua. Creo que hay que tomar enserio esta situación de crisis hídrica, porque nos afecta a todos.



Adalberto Lorenzo

DNI 10.782.367