Señor director:



Las obras vinculadas a la nueva red cloacal de la ciudad de Caucete está provocando que muchas calles se encuentren en mal estado, algo que es casi lógico que ocurra cuando se realizan trabajos de esas características. Las excavaciones están provocando que el pavimento desaparezca y en su lugar queden calles llenas de baches, ripio y muy desparejas. Pero esto no puede ser justificativo para que muchos cauceteros o personas que llegan desde otros puntos de la provincia transiten en contramano o por lugares que no correspondan. Los principales infractores son los ciclistas, pero también hay motociclistas o conductores de automotores que no respetan la orientación de las calles y se arriesgan a circular en contramano, pudiendo provocar graves accidentes.



Si bien es responsabilidad de quien anda en la calle hacerlo correctamente, ninguno de los organismos de tránsito, ya sea a nivel provincial o departamental hacen nada por controlar este comportamiento que cada vez se está generalizando más en el departamento del Este.

Jorge Lorenzo Guzmán

DNI 14.026.971