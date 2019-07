Señor director:



Durante años, ejercí la docencia en escuelas nocturnas y entre ellas los CENS. Tuve grandes satisfacciones. Pasé por varias escuelas, entre ella las que dirigía María Caballero Vidal. Finalicé mi carrera en el CENS ubicado en San Martín. Ví como alumnos que trabajaban como obreros rurales iban como mucho entusiasmo a terminar el secundario. A todo esto, el Anses me envió un formulario para actualizar los haberes que cobraba y me dirigí al CENS de San Martín, frente a la municipalidad a que me llenaran una certificación de servicio. Grande fue mi sorpresa cuando el lunes, martes y miércoles no encontré a la directora y la secretaria me contestaba que solo la podía llamar si era muy urgente, dado que ella se encontraba en su domicilio. Me embargó una tristeza muy grande al ver que en esta época, la directora del CENS tiene Guardia Pasiva como los médicos. Miré en las aulas y solo conté 8 alumnos en toda la escuela. ¿Tanto esfuerzo para qué? En nuestra época estábamos hasta después de hora, en reuniones con la Supervisora, Cristina Hidalgo, para salvar dudas. Qué seré ahora de esos alumnos si tienen un problema o un docente, una duda de cómo dar clases. ¿Quién controla al CENS hoy?, O se controla solo y lo tienen en piloto automático. Es lamentable y triste lo que sucede en este CENS. Gracias a la buena gente del Ministerio de Educación me llenaron el formulario y pude presentarlo.





Lucio Gutiérrez DNI 7.573.393