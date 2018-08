Señor director:



Escribo estas líneas muy enojado por la falta de consideración de quienes sacaron un cartel que estaba por calle Mendoza pasando Brasil, que indicaba la existencia de un bache correspondiente a una obra de reparación que nunca tuve bien en claro si se trataba de OSSE o de la Municipalidad. Mi enojo está motivado porque el lunes último transitaba por dicho tramo hacia el Sur cuando me sorprendió que no estuviera el cartel que había permanecido en el sector durante varias semanas. En principio me puse contento porque al fin habían terminado la obra, pero grande fue mi sorpresa cuando impacté de lleno con el bache deteriorando muy seriamente la suspensión de mi auto. Ahora debo llevarlo a un taller para que verifiquen la gravedad del daño y lo reparen.



Lo considero una total falta de consideración que hayan sacado el cartel de advertencia sin haber arreglado el pozo y lamento que otros automovilistas hayan sufrido las mismas consecuencias. Además exijo que se repare en forma urgente ese sector.