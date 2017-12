Señor director:



He tenido la oportunidad dada por este medio, de expresar ideas, reflexiones, durante él. Ha permitido conectarme con lectores, situación que me ha enriquecido intercambiando conceptos, viviendo la generosidad de seres, que sin conocer, me apoyaron y dieron ánimo para seguir escribiendo. Por ello agradezco a directivos y personal de DIARIO DE CUYO, como a los lectores, esta bella experiencia.

Vaya para ustedes mis mejores deseos de paz. La luz de la sabiduría ilumine, para transitar un Nuevo Año por el camino de concordia, honestidad y trabajo. Dios proteja y bendiga a todos. Con un cariño especial.