Señor director:



La cadena de noticias internacional CNN, cuya sede central está en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, despidió a tres empleados que no se habían vacunado contra el covid-19. Según consta en la información difundida, estos trabajadores no habían querido vacunarse, en un país donde abundan las vacunas de distintas farmacéuticas. Comento esto porque según los científicos, mientras más sean las personas vacunadas, más rápido la humanidad podrá vencer esta pandemia que tantas muertes y calamidad desató en el mundo. No hay que huirle a la vacunación, sino buscar que en nuestro país, todos recibamos ambas dosis de vacunas.

Margarita García

DNI 12.063.673