Señor director:



Corría el año 1947. Era un día lunes, casi medio día. Terminaba el desfile del 25 de Mayo. Esa celebración popular que se hacía en el centro de nuestra Capital, con una multitud de niños desfilando y ciudadanos participando de esta alegría de celebrar un aniversario más de la "Revolución de Mayo".

Entonces, luego de terminado este evento, que mejor que visitar la Plaza 25 de Mayo. Además, muchos niños no conocían el principal paseo público de la provincia.



Los alumnos de la Escuela Rivadavia, donde iba, algunos se habían retirado ni bien terminó el desfile. Mientras, otro grupo se trasladó a la plaza. Fue allí que mi papá, José Mazuelos, plasmó en su cámara y que al pasar el tiempo conmueven los sentimientos. Allí estaba mi mamá, quien era maestra, la señorita Silveria y mi padre.



No deja de ser una maravilla y digna de respeto, que una foto encierre tantos recuerdos, en un momento tan especial como el 25 de Mayo. Momentos y alegrías, que hoy podemos escribir. Allí están los alumnos, ya han pasado 70 años, algunos no se encontrarán en esa foto. También se puede observar el San Juan del pasado, como la "Iglesia Catedral de Emergencia", ubicada en el centro de la Plaza 25 de Mayo. Al fondo asoman casi moribundos, los edificios de Casa España y Arzobispado. No deja de ser impactante ver a un fotógrafo de esos que eran parte del folklore de la plaza principal de la ciudad, con sus cámaras en trípodes, que después de un fogonazo y casi al instante, entregaba la foto a sus ocasionales clientes. Unos posando parados y otros sentados en la fuente de los sapitos de bronce, que generalmente eran los enamorados.



¿Quién no se sacó una foto de apuro para presentar algún trámite de urgencia con estos avezados fotógrafos? Muchos sanjuaninos fuimos a la plaza a buscar a ese fotógrafo. Y, sin rejas de "protección", se observan las clásicas estatuas de Sarmiento y Fray Justo Santa María de Oro.



Esa fiesta del 25 de Mayo de 1947 era la de un San Juan que todavía no se acomodaba después del terremoto de 1944. Pese a la tragedia pasada, se vivía el Día de la Patria, con patriotismo, mucho sol, y fundamentalmente en libertad.