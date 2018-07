Señor director.



Escribo esto desde el punto de vista de la nostalgia anticipada. Sé que todavía no está terminado el autódromo de Albardón, pero ayer ante tanta promoción que se le está haciendo al Súper TC2000 vino a mi mente la pregunta, ¿qué va a pasar con el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello una vez que esté terminado el autódromo de Albardón? Mi pregunta viene a colación de lo siguiente: es un hecho que si no fuera por estas categorías nacionales que llegan de vez en cuando al Zonda, este autódromo estaría en muy malas condiciones por la falta de mantenimiento. Se lo remoza cada vez que viene una competencia de estas características o se va a hacer algún evento como la Fiesta del Sol. El día que esas categorías como el Súper TC2000 no vengan más al Zonda, ¿qué va a pasar?



Espero que los dirigentes del automovilismo sanjuanino tengan alguna respuesta a estos interrogantes. Muchas gracias.