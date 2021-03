Señor director:



Los defensores del aborto pretenden hacernos creer que el aborto no hace daño, que es algo sencillo. Esto no es verdad, aunque el aborto esté legalizado. Desde el momento de la concepción, el nuevo ser humano ya tiene toda la información genética que determina sus características físicas, tales como el color del cabello, el sexo, la estructura ósea, etc. Su crecimiento y desarrollo sólo necesita tiempo, alimentación y un ambiente adecuado. Su corazón comienza a latir entre los 18 y 25 días; alrededor de los 20 días se establece la base del sistema nervioso; a los 42 días, el esqueleto está completo y existen reflejos, y a los 45 días, ya se pueden registrar los impulsos eléctricos de su cerebro. A los nueve o diez semanas entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de la mano, hará un puño. Entre las once y doce semanas se chupa vigorosamente el pulgar y aspira el fluido amniótico. A las 10 semanas ya tiene huellas digitales y ya están presentes el cerebro y todos los órganos del cuerpo. En esta etapa si hacemos cosquillas en la nariz del bebé, este moverá la cabeza hacia atrás. A las 12 semanas, su cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están funcionando y puede sentir dolor.

Dr Francisco Lázzaro

Médico - MP 1760