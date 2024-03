Señor director:

El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos, según NAciones Unidas. Hoy, 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011 para aumentar la conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con estas capacidades diferentes como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Personas con este síndrome pueden integrarse al mercado laboral como a la educación. Cada vez más, hay que fortalecer la educación en la sociedad, con el fin de apoyar a nuestros hermanos que tengan cualquier capacidad diferente, con el fin de que todos tengamos igualdad de oportunidades.



Marcia Benítez

DNI 10.582.589