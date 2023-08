Señor director:

Con el mayor de los respetos me dirijo a las autoridades nacionales y por qué no, provinciales, como a todos los argentinos, con el fin de decirles que millones de compatriotas estamos en desacuerdo con la tendencia que quiere imponer este gobierno nacional desde el año 2003. Me refiero específicamente a cuestiones culturales e ideología de género. Ya viene el domingo Día del Niño, como siempre se lo mencionó. Sin embargo, desde sectores del gobierno se trata de imponer otras designaciones como "día de las infancias" o "día de la niñez". Esto, debido a que la bajada de línea es que los niños de esta época se pueden "autopercibir del sexo opuesto" o "transgénero" y otros términos inventados por esta ideología socialista del siglo XXI.



Es una falta total de respeto hacia la comunidad argentina en general que esto suceda, de querer imponer por la fuerza de las leyes que sancionan en el Congreso de la Nación, aprovechando la mayoría numérica obtenida en los últimos años.



Ya es tiempo de que los argentinos nos opongamos a imposiciones del poder actual de querer modificar nuestra cultura como también inculcarnos hasta por la fuerza una ideología de género que la mayoría de los argentinos reprobamos.



El domingo vamos a celebrar el Día del Niño, porque Dios creó dos sexos, hombre y mujer, como en el reino animal, macho y hembra. No hay más que eso. Lo demás son inventos ideológicos que tratan de destruir la institución familiar.



Rosalía Roure

DNI 7.691.678