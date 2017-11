Señor director:



Ayer, 11 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional del Hombre, que tiene sus razones e historia. Nace en 1999 en Trinidad y Tobago, que luego es reconocido por la Unesco. Pero valga este celebración para saber, "también" por qué lo festejamos. - Acá no es cuestión de músculos, porque un beso a tiempo y con amor, te pone en un mejor escalón. - Acá no es cuestión de tener un carácter agresivo o de gritar. Si una sonrisa y a los ojos, enamora mucho más. - Acá no es cuestión de hacerse el macho, si con que seas hombre, basta.



- El hombre "no llora", pero derrama lágrimas de sentimientos y sabe pedir perdón. - El hombre no es sólo aquel que es "descuidado", también es el que sabe ponerse un perfume y oler agradable.



El hombre no tiene edad, sólo tiene sus tiempos. Ayer niño, hoy esposo, y mañana abuelo.



- El hombre no es el que se burla o falta el respeto, también, y es más, cuando entendemos que todos somos iguales, no importando los anexos. - El hombre fue, es y será la espalda más fuerte (la historia lo dice). Cristo llevo y cargó su cruz. Nosotros sepamos llevar la nuestra, siendo honestos y siendo hombres de bien.