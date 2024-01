Señor director:

En estos últimos días me he encontrado con algunas situaciones a las que no estaba acostumbrada, como por ejemplo que me quieran cobrar un adicional por usar la tarjeta de débito, cuando en realidad esto no corresponde. El problema es que lo hacen pasar a uno un mal momento cuando reclama y el comerciante ofrece argumentos que justifican su accionar. Lo otro que me ha pasado es que ante la necesidad de pagar los servicios de mi casa en una de las terminales del banco que es agente oficial del gobierno de la provincia, ubicada en las inmediaciones del Centro Cívico, me dijeron que no estaban recibiendo la tarjeta de débito para la cancelación de esas boletas, lo que me ocasionó un serio trastorno al tener que conseguir el dinero en efectivo para poder abonar en término.

Es un hecho de que el sistema bancario está presentando algunos problemas para los usuarios, en la medida que cada vez es más frecuente la caída de sistemas u otros inconvenientes que impiden el uso de las tarjetas de débito o los sistemas de billeteras virtuales que en ocasiones no funcionan, esto último por deficiencias en el servicio de internet, poniendo en apuro al cliente que quiere pagar por ese medio