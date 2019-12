El Dique de Ullum es el espejo de agua más grande y cercano al Gran San Juan.

En las grandes ciudades, las autopistas suelen tener peajes para que los vehículos transiten de manera muy cómoda. Sin embargo, también están las vías alternativas, que corren paralelas a las primeras que deben tener las mismas comodidades en lo que se refiere a calidad de cinta asfáltica, como señalización, iluminación, entre otros detalles. Eso me hizo reflexionar en lo siguiente: hace unos días estuve de paseo por la zona de Ullum, más precisamente en un lugar muy lindo en el cual ingresé como invitado, ya que era la única forma de hacerlo, ya que no se expendían entradas. Conversando con algunos parientes y amigos, mientras disfrutábamos del agua y el sol, notamos que hay clubes privados con buenos servicios y un par de lugares públicos en el dique. Estos últimos sin condiciones necesarias para recibir visitantes. Me parece muy bien que hayan emprendimientos privados que ofrezcan buenos servicios al turismo. Me gustó también que, como en una autopista o ruta con peaje, también haya sitios que den a la costa del dique que tenga ingreso gratuito, pero con servicios básicos para brindar. Sería muy bueno que tanto el municipio, como el Gobierno provincial, trabajen unidos para brindar todas las garantías de higiene, seguridad y servicios como para disfrutar de alguna manera éste y los siguientes veranos que ya se pronostican como tortuosos, debido a las altas temperaturas. El dique podemos disfrutarlos todos los sanjuaninos con respeto por el medio ambiente y con el anhelo de refrescarse sin ninguna distinción.