Señor director:



Desde hace algunos años espero ansioso que llegue el momento. Sí, ese momento en que anuncian el Festival de Destrezas Criollas y Folclore, en el predio "Gaucho José Dolores", ubicado en el departamento Rawson. Me preguntarán el porqué de tanta ansiedad. La respuesta es sencilla.



Desde pequeño, mis padres me inculcaron amor por mi patria Argentina, sus tradiciones, el honor que significa llevar una escarapela en el pecho, el cantar nuestro Himno Nacional, el disfrutar de las fiestas patrias como las del 25 de Mayo y 9 de Julio. El poder disfrutar de la historia cuando uno ve los juegos gauchescos o bien escuchar las melodías que un payador le saca a la guitarra.



Es por eso que quiero hacerle una propuesta a los organizadores: La idea es que el año próximo sean más días de celebración criolla, de festejo popular, para que nuestros niños y adolescentes conozcan las tradiciones de sus ancestros argentinos.



Sería maravilloso que este festival sea a lo largo de más días para disfrutar de ranchos típicos y la gastronomía tradicional de nuestro país en general y nuestra provincia en particular.



Se trata de pasar buenos momentos sumergiéndonos en la historia, en aquellas profundas raíces criollas que hacen a nuestra argentinidad. Saber valorar el trabajo de los gauchos, de los hombres y mujeres de campo.



Espero que para el año próximo, este pedido, que es el de miles de sanjuaninos, se haga realidad.