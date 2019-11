Señor director:



Aún sorprendido y muy emocionado he querido compartir la inmensa alegría y satisfacción que me ha provocado la noticia de haber sido distinguido con el premio "Trayectoria como árbitro (juez)" que otorga la COA (Comité Olímpico Argentino). En esta ocasión se nos hará entrega del referido premio a dos jueces/árbitros, una mujer árbitro de fútbol - distinción que se otorga por primera vez en la historia - y a mi persona, como juez de paracaidísmo. La ceremonia correspondiente se realizará en la sede del COA el próximo 6 de diciembre. Quiero agradecer por este medio a todas las personas que de una u otra manera fueron el motivo impulsor para desempeñarme de la mejor manera posible en aras de difundir un deporte tan apasionante y amateur como el paracaidismo. Esto me estimula a seguir alimentando sueños para que se hagan realidad en el aerodeporte argentino. Les agradezco muchísimo a mis amigos y camaradas las muestras de afecto recibidas y reiterar que no hubiera sido posible lo alcanzado sin la ayuda de ustedes. Un abrazo fraterno con todo mi corazón.





Roberto Marcelo Mugnani

[email protected]