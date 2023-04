US Currency

Toda la moneda estadounidense sigue siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido.



La Reserva Federal de los Estados Unidos aclaró una vez más cuáles son los billetes de dólar que tienen curso legal y que deben ser aceptados para pagos. La cuenta de Twitter "US Currency", canal que utiliza la Reserva Federal de los EEUU para informar al público sobre la moneda estadounidense, aclaró que "no es necesario comerciar con billetes de diseño antiguo. Toda la moneda estadounidense sigue siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido". "La Junta de la Reserva Federal reconoce que en algunos países puede haber diferentes tipos de cambio o políticas de aceptación de monedas extranjeras, pero los mercados, y no el gobierno de los EEUU, controlan estos tipos", agrega el texto.



