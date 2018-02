Profesora Adriana C. Lenardon DNI 13.131.618

Señor director:



Se jugará la 21º edición de la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. Pero, ¡cuánto dolor subyace aún en este país! María Lenardon (99 años) leía "Il Ferrarut" (Revista que le envía la parroquia de su pueblo San Martino Al Tagliamento). En una columna "encontró" a su primo hermano, del cual no tenía noticias desde que partió a la II Guerra Mundial. Estaban desaparecidos, Partenio Juan Filippo, nacido el 18 de enero de 1916, en San Martino al Tagliamento; capitán Alpino de la División "Julia", 8 Regimiento, Batallón "Gemona". Fue declarado caído en combate el 20 de enero de 1943 en Nowo Georgewka (URSS).Tenía 27 años. A partir de los resultados de la investigación realizada por Onorcadutti en los archivos del Archivo Estatal de la Ex URSS del 3 de febrero de 1994) y los hallazgos realizados en los documentos adquiridos por esta Dirección General del Ministerio de Defensa, el ejército indica que el militar fue capturado por las Fuerzas Armadas rusas. Fue internado en el Hospital en 1149 Belaja Hollunica - Vjaska, donde falleció el 10 de marzo de 1943. María comprendió que su primo (Giovanni Partenio, hijo de su tía Rosa Lenardon y de Filipo Partenio), había fallecido en 1942. (La Ex URSS abrió sus archivos en 1985).