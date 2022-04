Señor director:



Este viernes 22 de abril, de 8 a 12 horas, realizaremos, de manera conjunta con el Iphem, una colecta de sangre. La actividad tendrá lugar en el Área Salud, ubicado en Av. Libertador Gral. San Martín y Santo Domingo. Quienes deseen colaborar, deberán cumplir con los siguientes requisitos. Tener entre 18 y 65 años (asistir con DNI); Pesar más de 50 kg; tener buen estado de salud; tener presión arterial en valores adecuados; No presentar fiebre, ni haber padecido ninguna enfermedad en los últimos 7 días. No tener antecedentes personales de hepatitis viral; no padecer, ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre; haber descansado al menos 6 horas la noche anterior a la donación. Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos, preferentemente que no contenga lácteos. Si tiene piercing, tatuajes o cirugías, deberá esperar 12 meses desde su realización. Si se colocó la vacuna covid-19, deberá esperar 48 horas para poder donar sangre. Si tuvo covid-19, esperar 30 días desde el alta.



Maurico Barrera

Municipalidad

de Rivadavia