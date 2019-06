Señor director



Ayer, viernes 14 de junio, se conmemoró el "Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre". Por tal motivo, la Fundación Swiss Medical promueve la donación de sangre voluntaria y altruista a través de su campaña de comunicación virtual "Compartí algo más". El sitio web www.compartialgomas.com.ar cuenta con estadísticas e información sobre la temática que sugieren la importancia de la donación continua, debido a que la sangre no se puede fabricar y hay miles de personas que la necesitan todos los días. La campaña invita a ayudar a otros con la donación voluntaria de sangre. Para que te conviertas en donante voluntario, es importante que te informes bien.



Requisitos para donar sangre: tener más de 18 años. Pesar más de 50 kilos. No estar embarazada o en período de lactancia. No estar anémico (bajos glóbulos rojos). Sentirse bien. No haber donado sangre en los últimos 2 meses. Concurrir habiendo desayunado de manera habitual. Presentarse con DNI. Te contamos los principales mitos que existen sobre la donación de sangre: "si dono sangre me voy a sentir mal". Sólo se extrae una unidad de sangre, que se reemplaza en cuestión de horas, lo que no afectará a las actividades que realices en el día. "Mi grupo sanguíneo es muy común y no es necesario que done". Si tu grupo sanguíneo es frecuente también es muy común para la mayoría de la población, por lo tanto es la que más se necesita. "Este año ya doné, no puedo volver a hacerlo". Los hombres pueden donar hasta cuatro veces por año y las mujeres hasta tres veces por año. "Tengo tatuajes, no puedo donar". Si tenés tatuajes o alguna perforación en el cuerpo podés donar después de un año de habértelos hecho. Algunos datos importantes: el 80% de la población en algún momento de su vida necesitará de una transfusión. Una donación puede salvar tres o más vidas. Un adulto puede tener como mínimo 5 litros de sangre y durante la donación se extraen 450 mililitros. Una sola víctima de accidente de tránsito puede necesitar 50 litros de sangre que significan 100 dadores.