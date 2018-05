La semana pasada me di un empacho de fútbol. En el programa televisivo "90 minutos'', que dirige el relator "Pollo'' Vignolo. Entrevistaron en sendos programas a dos grandes: Juan Román Riquelme y Gabriel Batistuta. Ambos dieron, tal vez sin ser conscientes de ello, dos verdaderas clínicas de fútbol. Y uno aprende. Siempre se aprende de los que han jugado profesionalmente, porque lo han vivido desde adentro. Saben lo que siente un jugador, distinguen los que son grandes de verdad, olfatean quién está bien o arrastra algún problema, o si se trata de jugadores que tienen aspiración de selección. Si están en condiciones de llegar o quien, de los que se quedan afuera, se merecen un lugar. Tienen algo en común, respetan a los técnicos, respetan a sus colegas, a los periodistas, al aficionado. Son amplios para comprender a todos. Pero tienen sus ideas y las vuelcan con una claridad y fundamentos, que es un gusto escucharlos.

Gabriel Omar Batistuta

En mis épocas de joven, me las pasaba al lado del receptor escuchando los programas de deportes locales. Hoy, los tiempos han cambiado y la televisión me acerca a la actualidad del periodismo nacional. Los escucho, pero siento que hasta puedo discutir silenciosamente con ellos. Pero me quedo en silencio y aprendo, cuando comentan Ruggieri, o Cascini, o "Gambetita'' Latorre. Lo ven de otra manera y se enriquece más el aprendizaje cuando aparecen en pantalla monstruos como Riquelme y Batistuta.



Algunas cosas que me quedaron de sus afirmaciones. De Riquelme: "Pavón debe mirar como jugaba el "Chelo'' Delgado, que para mí no tiene el reconocimiento que se merece. Pavón, que tiene grandes condiciones, debe aprender a hacer la diagonal. Con lo rápido que es, se va a cansar de hacer goles''. En otro aparte dijo: "Me encanta ver los clásicos Real Madrid y Barcelona. Me gusta ver como achican la cancha Piquet y Ramos. Cuando su equipo ataca, ocupan rápidamente el centro de la cancha y hace que jueguen en 20 a 30 metros. Y se tienen fe para el mano a mano o cruzar hacia las orillas, si viene el contragolpe, porque son rápidos y van con determinación''. En una curiosa afirmación dijo "no veo por qué no pueden jugar 2, 3 ó 4 números diez. España lo hizo contra Argentina los otros días. Uno está para jugar y también para marcar''.

Juan Román Riquelme

Lo de Batistuta fue igual de interesante. Al preguntársele sobre Mascherano dijo que "si está bien debe jugar, pero no para hacerle un homenaje''. "Eso sería un error'' dijo. "Uno se da cuenta solito cuando ya no está para jugar''. Y Ruggieri asentía. "En el Mundial del 2002, pienso que pude haber jugado perfectamente con Hernán Crespo. Pero nunca dije nada. Jamás hablé con los técnicos para que me pongan''. En otro apunte interesante dijo que le gusta mucho como juega Icardi. "Debería estar en la selección''. Y, sobre los arqueros, dijo que "si bien no juega en su equipo, Romero no ha dado motivos para que lo saquen. Con la camiseta de la selección se agranda y eso es fundamental''. Con relación a Maradona dijo que "es un espejo donde deberían mirarse los que aspiran a jugar en la selección. Jugó aún en la peor condición física, pero perteneció a un tiempo en que uno sentía orgullo por la camiseta de Argentina''.



Finalmente, la producción del programa le regaló, tanto a él como a Ruggieri, una camiseta de la selección con sus respectivos nombres, y ambos las miraron con conmovedora devoción. "¡Que no daba por ponérmela!". dijeron ambos, en lo que fue un digno telón para esa hora en que se respiró aire de puro fútbol.





Por Orlando Navarro Periodista