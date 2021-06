Señor director:

Esta carta es para sumarme a los vecinos que desde hace tiempo se dirigen a las autoridades correspondientes por medio de este prestigioso medio sanjuanino como lo es DIARIO DE CUYO. Esto, debido a que no hay forma que den respuestas por medio de notas. Desde hace por lo menos 4 años que las obras de cloacas no han sido finalizadas de la manera correcta, en Villa Flora, departamento Rivadavia. Allí taparon las zanjas, pero no las compactaron correctamente ni sellaron o reasfaltaron las calles. Las consecuencias son muy graves. El peligro de las zanjas hace que se produzcan accidentes de tránsito como caídas de personas que transitan en moto y bicicletas. Ningún organismo se ha hecho cargo de esto, ni OSSE, ni el gobierno provincial, tampoco el municipio hizo gestiones para dar una urgente solución al problema. Los vecinos somos concientes de la situación sanitaria que existe con la pandemia. Pero en nuestra villa, también hay personas con problemas de salud, ya sean respiratorios como asmáticos y otras enfermedades crónicas, las cuales también necesitan de un medio ambiente propicio, algo que no se les puede dar, porque los vehículos levantan tierra cuando pasan por las calles con zanjas abiertas. Ojalá que nos den una solución a la brevedad, por respeto a los ciudadanos.

Dionisio Fuentes

DNI 10.673.873